San Giovanni! 24 giugno

La festa di S. Giovanni cade in un momento particolare dell’anno, in realtà è la festa del Solstizio d’Estate, la Festa di Litha o Shuda Ian, la Festa del Fuoco. Significativo l’uso di accendere grandi falò nella notte. Il grande fuoco è simbolo del Mistero. Nelle terre piemontesi c’erano alcuni usi tradizionali come quello di bagnarsi con la rugiada della notte considerata terapeutica e quasi miracolosa. Era uso mettere fuori le coperte proprio perché prendessero la rugiada dalle virtù magiche.

Ps auguri di buon onomastico a tutti i Giovanni e Giovanna

Favria, 24.06.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno non importa se vado veloce o piano, l’importante è non fermarmi.

Commenti