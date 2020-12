SAN GIORGIO. Zanusso: “Il nuovo ospedale non si farà qui, l’area non è libera”

“Se mi piace l’area ex Montefibre? Diciamo che non sono contrario, ma sono anche disposto a prendere in considerazione altre ipotesi”.

A sentir parlare il primo cittadino di San Giorgio, Andrea Zanusso, viene in mente Walter Veltroni con i suoi “Ma anche…”.