Non esageriamo nel definirla la più grande raccolta in tutto il mondo di vini del Canavese: 180 etichette per 49 produttori. Una collezione racchiusa in circa novanta metri quadrati. E senz’altro a questo primato Davide Costa Serra, titolare dell’omonimo negozio/gastronomia situato nel cuore di San Giorgio Canavese, in via Carlo Alberto, ci è arrivato un passo alla volta, con perizia e costanza.

Un’avventura cominciata oltre trent’anni fa.