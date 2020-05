SAN GIORGIO. I prototipi di una nuova visiera donati dalla Serval al paese

A vincere, anche a San Giorgio, è ancora la solidarietà.

Nei giorni scorsi, il sangiorgese Alessandro Valazza ha donato alle Case di riposo, alla Croce Rossa Italiana e alla Protezione Civile del Comune di San Giorgio Canavese, dei prototipi di una nuova visiera ideata e prodotta dalla sua azienda, la Serval Srl, allo scopo di offrire un ausilio ai dispositivi di protezione già in atto per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Riconoscente, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Zanussa, commenta: “Riteniamo tale donazione un gesto di grande valore per l’intera Comunità Sangiorgese, ed in particolre per quella fetta di popolazione più fragile e per tutti coloro che si adoperano per tutelarla, nonché un esempio positivo e concreto di come, in un periodo complesso come quello che stiamo attraversano, vi sia la possibilità di reinventarsi e adattare le proprie competenze e risorse al servizio delle nuove necessità che inevitabilmente sorgono in momenti di difficoltà”.

Alessandro Valazza (Serval Srl) racconta l’esperienza legata alla progettazione della visiera

“Il progetto visiera è nato dalla voglia d’impiegare, in modo costruttivo, il tempo a disposizione venutosi a creare per l’improvviso calo di lavoro, conseguenza diretta della Pandemia da Covid 19 che ha colpito il mondo intero. Senza implementare attrezzature e macchinari, abbiamo messo alla prova la nostra creatività, le nostre competenze e risorse,

cercando di creare un oggetto che potesse risultare utile e diverso da quelli presenti sul mercato, privilegiando la praticità d’utilizzo, la leggerezza della visiera e l’aspetto economico, mantenendo però sempre alti gli standard di qualità.

La crisi poteva diventare un’opportunità di crescita personale e del gruppo di lavoro, partendo dalle nostre esperienze e cercando di non pesare sulla collettività.

Infine abbiamo sentito la necessità ed il piacere di condividere questo prodotto con le associazioni che più sono esposte al rischio Covid in questo momento (croce rossa, case di riposo, protezione civile etc.), donando alcune visiere”.

Poi Valazza aggiunge: “E’ importante sottolineare che le nostre visiere non sono un dispositivo medico, non sostituiscono la mascherina, sono prodotte ad esclusivo uso della collettività come ausilio di protezione, conformi alla circolare del Ministero della salute del 18/03/2020 nr. 0003572-P.”

La Serval è un’azienda di San Giusto che opera nel settore Stampa offset . E’ presente anche nei settori Stampa tipografica e Stampa flessografica.

Commenti