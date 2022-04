Il primo evento del Festival della Reciprocità è il Mercato della Terra e della Biodiversità di San Giorgio Canavese, “il mercato delle origini” dove è il contenuto e la qualità a fare la differenza, dove produttori provenienti da tutta Italia, Presidi Slow Food, nazionali ed internazionali, Maestri del Gusto, Prodotti del Paniere della Provincia di Torino ed eccellenze enogastronomiche locali e non solo la fan da padrone con le loro peculiarità e tipicità, con le loro storie e tradizioni, con il loro sapere che viene reciprocamente condiviso in un’atmosfera di festa e convivialità.

Il mercato si svolgerà nel cuore del paese e ad accompagnarlo ci saranno momenti di cultura e intrattenimento attraverso gli interventi nell’agorà di personalità legate al mondo dell’enogastronomia, con incursioni musicali divertenti e momenti di spettacolo, canto e ballo per le vie del paese.

“In questa 6° edizione di Agricultura – spiegano gli organizzatori -, vogliamo riscoprire il mercato quale luogo di condivisione e scambio non solo commerciale, ma anche e soprattutto Culturale. Un’occasione di incontro in cui natura, paesaggio, storia, tradizioni, sapori, prodotti tipici, agribiodiversità ed eccellenze artigiane di territorio si intrecciano e si esaltano”.

Programma

Sabato 7 Maggio

Ore 15.00 Centro Storico APERTURA DEL MERCATO DELLA TERRA E DELLA BIODIVERSITÀ accompagnato dalle incursioni di VICO PAZZARIELLO.

Ore 15.30 – 17.30 Ala Mercatale LABORATORIO MANI IN PASTA – per bambini, in collaborazione con l’Associazione PROGETTO MICHELA (su prenotazione: progettomichela@gmail.com).

Ore 18.30 Piazza Ippolito APERITIVO con SPETTACOLO DI DANZA della DANCE FACTORY di Rivarolo Canavese e BANDAKADABRA.

Ore 20.00 Ala Mercatale APERTURA AREA ENOGASTRONOMICA con MENU’ DEDICATI a base di PRODOTTI dei PRESIDI SLOW FOOD presenti al MERCATO a cura di CASA DI RIPOSO DI SAN GIORGIO CANAVESE e GSI ed in collaborazione con ASSOCIAZIONE CNOS-FAP PIEMONTE – Salesiani di San Benigno Canavese

Ore 21.30 Piazza Ippolito CONCERTO di “BANDAKADABRA”

Domenica 8 Maggio

Ore 09.00 – 18.00 Centro Storico MERCATO DELLA TERRA E DELLA BIODIVERSITÀ accompagnato dalle incursioni di VICO PAZZARIELLO. Ospiti speciali: I SIGARI TORNABUONI incontrano il VERMOUTH.

Ore 09.00 – 13.00 Via del Paschetto MOSTRA DEL BESTIAME – saranno presenti capi bovini, ovini ed equini.

Ore 9,30 in occasione del consiglio regionale di Slow FoodPiemonte/Valle d’Aosta al teatro Belloc di San Giorgio Canavese, si terrà una performance di passo a due con gli acrobati della compagnia Collettivo 6tu, che declineranno visualmente il concetto di reciprocità attraverso il rapporto che si instaura fra due corpi in movimento e la fiducia reciproca del sostenersi e dell’accogliere l’altro.

Ore 11.30 ARRIVO della CORRIERA DELLA RECIPROCITA’

Ore 11:30 performance di accoglienza della carovana che porterà i visitatori al mercato delle biodiversità con uno degli artisti della compagnia Collettivo 6tu, per il taglio del nastro. Esibizione di corda molle.

Ore 12 Ala Mercatale APERTURA AREA ENOGASTRONOMICA con MENU’ DEDICATI a base di PRODOTTI dei PRESIDI SLOW FOOD presenti al MERCATO a cura di CASA DI RIPOSO DI SAN GIORGIO CANAVESE e GSI ed in collaborazione con ASSOCIAZIONE CNOS-FAP PIEMONTE – Salesiani di San Benigno Canavese.

Ore 14 – 16 Ala Mercatale LABORATORIO MANI IN PASTA – per bambini, in collaborazione con l’Associazione PROGETTO MICHELA (su prenotazione: progettomichela@gmail.com).

Tra le ore 15:30 e le ore 17:00: nella piazza centrale di fronte alla chiesa saranno visibili al pubblico alcuni estratti dello spettacolo Krama di Collettivo 6tu con Sara Frediani, Rachele Grassi e Alessandro Campion, dall’Italia, Emmanuel Caro dall’Argentina, Carlos Rodrigo Parra Zavala dal Messico, Eleni Fotiu dalla Grecia.

Ore 17 Piazza Ippolito “IL RICHIAMO DELLA TERRA” con la CORALE LE 4 STAGIONI in collaborazione con la Scuola di Danza DANZANDO A.S.D.

