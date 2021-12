L’ Alimentari Gina sta per festeggiare i cinquant’anni di storia. Questo negozio è una delle attività storiche di San Giorgio Canavese.

Da sempre in Via Dante 4 esisteva la bottega alimentare che nel 1972 a soli 23 anni acquistò la signora Luigina, conosciuta da tutti come Gina. “Avevo sempre sognato di aprire un negozio ed ora, anche se sono passati tanti anni, posso dire con tutta franchezza che ancora oggi ritrovo la stessa voglia e dedizione di accogliere i miei clienti ogni mattina. Sono loro che mi rendono orgogliosa di quello che ho costruito [...]





