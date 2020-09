SAN GIORGIO. Autostrade: A5,chiusa per lavori 3 notti Scarmagno-S.Giorgio

Per lavori di riqualificazione al viadotto del ‘Bessolo’, sulla carreggiata sud dell’autostrada Torino-Aosta, Ativa, la società che gestisce la tratta Torino-Quincinetto, ha comunicato la chiusura temporanea della A5 in entrambe le direzioni, con uscita obbligatoria a San Giorgio Canavese e Scarmagno, nelle notti di lunedi 28, martedi 29 e mercoledi 30 settembre. L’autostrada resterà chiusa dalle 22 alle 6 del mattino del giorno successivo. Il traffico in transito sarà deviato sulla provinciale 82 di Montalenghe.

