SAN FRANCESCO. Posto sull’Olocausto,la comunità ebraica chiede le scuse del sindaco

“Come comunità siamo profondamente indignati. Fa venire i brividi leggere una cosa del genere. Il sindaco deve chiedere scusa ai suoi concittadini per aver veicolato un messaggio simile, assumersi la responsabilità dell’errore e condannare le tesi negazioniste rilanciate in quel post”. A dirlo, ai microfoni di Radio Veronica One, [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti