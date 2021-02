SAN FRANCESCO. Post sull’Olocausto, il segretario regionale del Pd: “Modificate questa penosa pagina”

Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti tra le righe, che l’Amministrazione minimizzasse l’Olocausto, l’eccidio di massa degli ebrei perpetuato durante [...]

Non si placano le polemiche sul comunicato stampa pubblicato sul sito internet del Comune di San Francesco al Campo in occasione del Giorno della Memoria. Un comunicato in cui sembrava,