SAN FRANCESCO. L’area cani sarà troppo cara? Coriasco tira dritto

SAN FRANCESCO. Sta suscitando un acceso dibattito, in paese quanto sui social, la polemica sollevata dalla minoranza in merito alla decisione dell’Amministrazione di realizzare in via Roma a San Francesco un’area cani molto, ma molto dispendiosa.



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti