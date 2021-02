SAN FRANCESCO. Grida vendetta il comunicato dell’Amministrazione sull’Olocausto

Grida vendetta il comunicato pubblicato sul sito internet del Comune di San Francesco al Campo in occasione della Giornata della Memoria. Uno scritto in cui sembra, tra le righe, che si metta in dubbio l’Olocausto, l’eccidio di massa degli ebrei perpetuato durante [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti