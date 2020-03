SAN FRANCESCO. Coronavirus, laurea con lode ma senza alloro

CORONAVIRUS SAN FRANCESCO. Laurea a pieni voti ma senza alloro lo scorso martedì 17 marzo per Antonio Ingenito. In tempi di emergenza coronavirus il neodottore in Professioni Contabili ha discusso la tesi “Gli effetti della transizione al nuovo principio Tfrs 16: analisi degli impatti nel settore energetico” collegandosi da casa con la Commissione della facoltà di Torino.

«Da lunedì 16 hanno attivato la prima sessione di laurea sulla piattaforma Webex – racconta Antonio, 24 anni, 25 a maggio – È andata bene, 110 e lode, ma di persona l’emozione sarebbe stata diversa. Comunque comprerò una corona d’alloro perché quando sarà possibile faranno una proclamazione».

Il posto fisso c’è già: «Da settembre 2018 lavoro in una società di revisione contabile di Torino – prosegue – è un settore in cui c’è molta richiesta. Da due settimane lavoriamo in smart working. Ma, poiché è un lavoro che si svolge in team, è più difficile coordinarsi. Non so se questo sarà il mio futuro, mi piacerebbe occuparmi del settore finanziario o di quello industriale».

Anche la vita sentimentale, causa pandemia, è affidata al pc di casa: «Con la mia fidanzata ci vediamo su Skipe – conclude – approfitto di questo periodo in casa per lavorare un po’ di più e poi c’è il vantaggio che la sera non rientro tardi dal lavoro e riesco a cenare con la mia famiglia».

Cinzia Fontana

