SAN FRANCESCO AL CAMPO. Grande ritorno di Halloween nel prossimo fine settimana con tre giorni in cui tutto potrà accadere…

È quanto promette l’associazione Kaboom-act che cura la regia degli eventi per grandi e piccoli che andranno in scena in piazza San Francesco d’Assisi con il patrocinio del Comune.

Si parte oggi, venerdì 29 ottobre alle 19 con l’apertura dello street food, sabato 30 alle 19 riapertura dello sreet food seguito alle 21,30 da “Cabaresque Show Halloween Special Edition” che unirà cabaret, burlesque e spettacolo di fuoco.

Domenica 31 andrà in scena Halloween street la Notte delle Streghe. Alle 18 si inizia con lo street food seguito alle 18,30 dalla merenda, alle 19 via alla sfilata horror delle maschere di Halloween, alle 21 spettacolo di giocoleria con coltelli, bidoni e torce di fuoco, alle 21,30 sarà la volta dell’immancabile dolcetto o scherzetto e poi finale con il gran falò. Tutti sono invitati a presentarsi con le maschere più terrificanti per tre giorni da paura.

Commenti