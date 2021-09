Ascolta l'Audio Dell'Articolo

In questi giorni il Velodromo Francone di San Francesco al Campo compie 25 anni. Era esattamente il 15 settembre del 1996 quando il taglio del nastro inaugurò ufficialmente un impianto che sarebbe diventato un punto di riferimento per il ciclismo in Piemonte. Per celebrare questo importante traguardo il Velodromo Francone e il Comune di San Francesco al Campo organizzano un grande concerto per la serata di domenica 26 settembre: alle 20.30 all’interno della pista si esibirà la Fanfara Brigata Alpina Taurinense. Il concerto sarò offerto gratuitamente al pubblico, che potrà accedere liberamente alle tribune (purché in possesso di Green Pass, come previsto dalla normativa).

Sarà una piccola grande emozione soprattutto per coloro che c’erano, in quel 15 settembre di 25 anni fa. Il giorno successivo al taglio del nastro il velodromo fu “battezzato” dalla prima gara ufficiale, la tappa conclusiva del Giro d’Italia delle Piste. Da allora fu un crescendo di progetti, di sogni e di grandi eventi nazionali e internazionali.

In questi 25 anni il Velodromo Francone ha infatti organizzato e ospitato, solo per citare gli eventi più importanti, nove edizioni della “6 Giorni di Torino”, una prova di Coppa del Mondo, due Campionati Italiani Assoluti, tre Campionati Italiani Giovanili, una edizione dei “World Masters Games”, tre edizioni della “Parata di Stelle”, tre Giri d’Italia delle Piste, tre Campionati Italiani di Ciclismo Paralimpico, 40 Campionati Regionali su Pista, due Campionati Italiani Amatori. Senza dimenticare le sortite extra pista, con l’organizzazione di tre tappe del Giro d’Italia su strada uomini professionisti e altrettante del Giro d’Italia su strada donne professioniste. Oltre naturalmente a quello che rappresenta il vero orgoglio di questi primi 25 anni del Velodromo Francone: la formazione dei giovani. L’impianto di San Francesco al Campo, infatti, ospita e gestisce il Centro federale di Avviamento alla Pista. Qui, fin dal 1997, si allenano i ragazzi di tutto il Piemonte, dai Giovanissimi agli Juniores, passando per gli Esordienti e gli Allievi. E da qui sono usciti, per fare gli esempi più eclatanti, campioni del calibro di Filippo Ganna, Elisa Balsamo, Fabio Felline e Mattia Viel.

