SAN COLOMBANO. Sono stati appaltati, e sono cominciati, i lavori nella parte alta di San Colombano.

“La Frazione Cresto, terminato il PMO che è progettato ed appaltato tramite l’Unione Montana Val Gallenca sarà finalmente una zona sicura anche in caso di forti precipitazioni” commenta il sindaco Diego Galletto.

I lavori si sono resi utili perché le caratteristiche del territorio lo rendevano inospitale durante i fenomeni atmosferici più intensi: “A causa di conformità morfologiche della collina sulla quale è posta la frazione – spiega Galletto – ad ogni precipitazione veniva purtroppo inondata da cospicue quantità di acqua e detriti provenienti dalla montagna. L’opera avrà il compito di far confluire le acque meteoriche fuori dal centro abitato.”

E in quei casi ci si affidava alla buona volontà dei cittadini: “Nonostante gli ingenti disagi, i residenti, in tutti questi anni hanno comunque sempre provveduto a risistemare i luoghi con impegno nonostante la strada e la piazza siano di proprietà comunale” raccongta il sindaco, che per questi gesti tiene a ringraziare i suoi concittadini.

Commenti