SAN COLOMBANO BELMONTE. Lunedì 7 marzo per gli appuntamenti di “Comuni in linea” il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, insieme al consigliere con delega ai trasporti Pasquale Mazza, ha incontrato i sindaci di San Colombano Belmonte Diego Galletto e di Canischio Riccardo Rosa Cardinal, entrambi appartenenti alla Zona omogenea 8, per affrontare i temi collegati alla strada provinciale 43, nel segmento che unisce i Comuni di San Colombano e di Canischio molto frequentato anche da cicloturisti.

La Città metropolitana di Torino è già intervenuta in alcuni punti della Sp: è stato infatti terminato [...]