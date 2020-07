SAN COLOMBANO. Accolto in casa, estorce denaro e terrorizza i proprietari

I carabinieri di Cuorgnè hanno arrestato per estorsione un cittadino del Burkina Faso di 28 anni, residente a Favria e già noto alle forze dell’ordine. La vicenda è partita dalla conoscenza occasionale, avvenuta poche settimane fa, tra il giovane extracomunitario e la vittima che per aiutarlo gli ha concesso in uso gratuito una sua abitazione di proprietà a San Colombano Belmonte.

Quando il padrone di casa, visto l’atteggiamento violento del 28enne, gli ha chiesto di lasciare l’alloggio, il giovane ha iniziato a terrorizzare l’uomo e la sua compagna, chiedendo il “pizzo” per lasciare l’appartamento. Secondo le indagini dei carabinieri è riuscito in tre occasioni ad estorcere alla coppia oltre 400 euro, un telefono cellulare e la promessa della cessione, ovviamente a titolo gratuito, di un’auto.

Il piano è andato in frantumi quando le vittime si sono rivolte ai carabinieri. L’altra sera il 28enne è stato fermato a Cuorgnè mentre intascava un’altra rata del pizzo e portato direttamente in carcere a Ivrea.

