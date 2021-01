SAN CARLO. Tutte le opere legate alla nuova scuola

Nel 2021 verranno rifatti i marciapiedi in via Alfieri, sia sul lato destro che su quello sinistro, che attualmente sono in cattive condizioni. Questa sarà la prima di una serie di opere viarie che partiranno a breve in vista dell’inaugurazione della nuova scuola primaria prevista nel mese [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti