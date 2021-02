SAN CARLO. Trovata una Beretta abbandonata in piena campagna

A San Carlo Canavese in piena campagna è stata trovata una pistola, una Beretta 7,65, con relativo munizionamento. Questa arma non risulta censita in banca dati. Sono in corso le indagini per individuarne la provenienza. L’arma sarà inviata al Ris di Parma per verificare l’eventuale utilizzo in episodi delittuosi.

