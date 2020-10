SAN CARLO. Posata la prima pietra per la nuova scuola elementare

SAN CARLO. Il sindaco Ugo Papurello non solo è riuscito con determinazione a portare in porto il progetto della nuova scuola primaria, bensì a far spuntare il sole tra i nuvoloni che sabato mattina, dopo le intense precipitazioni che hanno funestato [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti