SAN CARLO. Pensionato multato perché non ha fatto la spesa

SAN CARLO. Le sanzioni, al tempo del Coronavirus, sono fioccate come la neve nei veri inverni. Ma oltre ad essere state copiose, sono state anche molto salate.

E se nella maggior parte dei casi i verbali sono stati figli di comportamenti non corretti da parte dei cittadini, che non hanno capito la gravità della situazione d’emergenza, in alcuni casi, però, lasciano davvero l’amaro in bocca. Come nel caso di un 75enne pensionato di San Carlo Canavese, sanzionato dalla municipale con un verbale da 280 euro per non aver fatto la spesa. Sì, avete capito bene. E la frase è corretta, non c’è alcun refuso.

E’ successo nei giorni antecedenti la Pasqua, anche se la notizia è stata diffusa solamente oggi, a pagamento avvenuto da parte del disperato pensionato. Visto che 280 euro, per uno che campa di pensione, è un salasso bello e buono. “Spostamento senza comprovata giustificazione”, il motivo del verbale. Già, perché il pensionato si era recato al supermercato vicino casa ma, vedendo la coda, ha fatto che tornare indietro. Sempre in sella alla sua bicicletta. Non volendo stare troppo tempo in piedi, con il caldo. I civich, avendolo notato all’andata e avendolo notato poco dopo, decidono di fermarlo, tra strada Mollie e via Ferriera a Sedime. Ed ecco il “regalo di Pasqua”: un bel verbale “anti Coronavirus”. L’uomo ha provato a lungo a spiegare perché fosse tornato indietro. Ma tutto è risultato vano. I civich non hanno voluto sentire le sue rimostranze. E’ vero che in fase di emergenza si deve essere più rigidi, proprio per evitare che la pandemia mietesse ancora più vittime ed evitare soprattutto che il Piemonte finisse nelle stesse condizioni della Lombardia. Ma questo è l’ennesimo esempio che stona in un mare di casi dove polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, Finanza ed Esercito si sono invece distinti per gesti di grande bontà e solidarietà. Un vero peccato.

Claudio Martinelli

Commenti