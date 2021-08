Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN CARLO CANAVESE. Prenderà il via venerdì 27 agosto a San Carlo Canavese la festa patronale della Madonna D’Oropa organizzata dalla Po Loco con il patrocinio di Comune, Città Metropolitana, Unpli e Regione Piemonte. La festa di tre giorni si terrà al polifunzionale di strada Vauda 15 con cene con accompagnamento musicale, eventi sportivi e momenti religiosi.

Venerdì 27 agosto. Alle 19.30 la grande cena di pesce (22 euro a persona, bevande escluse) con salmone al vapore con salsa cardinale, carpaccio di pesce spada con misticanza di frutta e verdura, insalata di riso alla marinara, fritto di pesce con patatine e insalate, meringa al lime.

Sabato 28 agosto. Alle 14.30 la gimkana (iscrizione 2 euro) per i bambini dai 5 ai 13 anni. Per partecipare occorre arrivare con la bici ed il casco propri. L’attività si svolgerà presso l’area attrezata di Spinerano. Alle 17 l’aperibici (iscrizione 5 euro, minorenni 2 euro), una pedalata di 12 chilometri aperta a tutti con il giro tra le borgate, l’aperitivo alla cascina Le Fortune e la visita guidata alla Chiesa Antica di Santa Maria di Spinerano. L’evento, organizzato con Fidas e Pg Frassati, prenderà il via da Spinerano. Alle 19.30 la grigliatona di carne (20 euro, bevande escluse) con peperoni al forno con battuto alle acciughe, tometta al forno bordata al prosciutto con noci e miele, gran grigliata mista con patatine e insalata, bunet della tradizione.

Domenica 29 agosto. Alle 100 santa messa con solenne processione in onore della Madonna D’Oropa accompagnata dai Filarmonici di San Carlo. Alle 19.30 serata paella (20 euro, bevande escluse) con carpaccio di polo con verdure e salmoriglio, insalata con seppie gratinate, paella valenciana di carne, pesce e verdure e muosse al cioccolato).

Tutte le sere sarà presente anche il menù bimbi a 10 euro con pasta al pomodoro, rustichelle di pollo con patatine, bibita a scelta.

Per le cene la prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti, ai numeri di telefono 320.7499977 oppure 339.4680736.

Tutte le sere dalle 22 birra e patatine a 5 euro (prenotazione separata obbligatoria).

