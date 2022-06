SAN CARLO CANAVESE. Sabato 4 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo in strada Ciriè 2 a San Carlo Canavese è in programma un concerto per coro, solisti e strumenti interamente dedicato a César Franck, in occasione del bicentenario della nascita del compositore belga. Protagonisti dell’appuntamento l’organista Gianfranco Luca, l’arpista Patrizia Radici, la violoncellista Valentina Fornero, il contrabbassista Federico Bagnasco, il coro Eufoné e i solisti Rossella Giacchero, Stefano Gambarino e Mauro Barra. Il maestro direttore e concertatore è Alessandro Ruo Rui.

La serata si apre con il brano d’organo “Pièce Heroïque” e con l’”Offertoire” eseguiti da Gianfranco Luca. La restante parte del concerto è interamente dedicata all’esecuzione della “Messe solennelle” in La maggiore del 1872, all’interno della quale è collocata l’aria “Panis angelicus”. Il concerto è patrocinato e sostenuto dall’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese e dal Comune di San Carlo Canavese. L’accesso al pubblico sarà consentito dalle 20,30 con ingresso ad offerta libera.

