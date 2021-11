SAN CARLO CANAVESE. Entro la fine dell’anno sarà implementato l’impianto di videosorveglianza installato nel 2020. La giunta Papurello nei giorni scorsi ha affidato l’incarico con un investimento di 35mila euro.

Sono cinque le aree sensibili del territorio individuate in corrispondenza delle strade che collegano il centro abitato alla Riserva della Vauda: in borgata Baima e strada Ronchi saranno collocati due impianti per la lettura delle targhe dei veicoli, in strada Mollie una telecamera di contesto per monitorare la zona a traffico limitato istituita da alcuni mesi, infine due telecamere di contesto [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)