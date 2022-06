SAN CARLO CANAVESE. Cosa sia successo, il sindaco Ugo Papurello, non lo so ancora bene. E forse, ormai, neppure più gli interssa. Resta il fatto che per la prima volta in un quarto di secolo, San Carlo resta senza il prezioso servizio dei centri estivi.

A dare forfait, a pochi giorni dalla partenza, è stata la Parrochhia. Don Julian Herciu non ne parla, non dà spiegazioni.