Sabato 27 Agosto 2022

Ore 14,30 – Gimkana per bambini dai 5 ai 13 anni con bici e casco propri

Ore 17,00 – Aperibici. Pedalata di 12km con aperitivo presso cascina Le fortune. Partenza da Spinerano. Iscrizione 5 euro (3 euro fino a 10 anni)

Ore 19,30 – Serata “tutto pesce” (Prenotazione entro giovedì 25 Agosto al: 320 74 99 977 o 348 58 65 638).

In serata danze orientali a cura dell’ A.S.D. Le Gawasee e serata discoteca con Radio Gran Paradiso

Domenica 28 Agosto 2022

Ore 10,00 – Santa Messa con processione in onore deIla Madonna D’Oropa. In piazza esposizione fotografica a cura di Ars et Labor, Collettiva di pittura artisti locali, mostra di modellismo

Ore 15,30 – Giochi, di una volta, laboratorio di Mastro Trottolaio e super pista delle trottole

Ore 16,00 – . Dimostrazione canina di “Special Agility a cura del Centro Cinofilo delle Vaude

Ore 19,30 – Cena alla carta

Ore 21:00 – Sfilata di moda a cura di Bruno Cossano e Cinzia Pilotto

Ore 22.30 – Parole e note del Piemonte, Musica e recital in onore di Gipo Farassino interpretate

da Ercole Bassi e i Mej Ke Gnente

Lunedì 29 Agosto 2022

Pomeriggio sportivo per bambini e ragazzi. Tornei, giochi e attività divertenti in piazza.

Avvicinamento al cane a cura di Tabui Dog Experience

Serata Super paella (Prenotazione entro giovedì 25 Agosto al: 320 74 99 977 o 348 58 65 638).

Si balla con “Let’s band contest”… a tutta birra, largo a i giovani! Grande rassegna musicale di gruppi emergenti.

Martedì 30 Agosto 2022

Nel pomeriggio giochi per bambini.

Ore 17,00 rottura pignatte

Ore 19,30 – Cena alla carta

Ore 21:00 Esibizione di ballo e danza a cura dell’ A.S.D Flight Dance

Ore 22:30 – Discoteca Future Sound

Ore 23: 15 – spettacolo pirotecnico

Commenti