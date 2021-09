Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN CARLO CANAVESE. L’associazione Alzheimer San Carlo organizza “Mi prendo cura di te”, corso di formazione per famigliari, caregiver, badanti e volontari, finalizzato a trasmettere a coloro che svolgono un compito di assistenza gli adeguati strumenti per mettersi in relazione e gestire le problematiche che si possono presentare stando a contatto con la demenza. Quattro incontri che si terranno sabato 2, 9, 16 e 23 ottobre dalle 15 alle 18,30 presso il salone [...]



