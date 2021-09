Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN CARLO CANAVESE. Sono partite le serate culturali della Pro Loco di San Carlo Canavese al polifuznionale di strada Vauda. Il primo appuntamento è stato giovedì 16 settembre con la srittrice Alice Basso con “Il grido della rosa”. Nel pomeriggio, in via delle Scuole, è stata è stata inaugurata la “little free library”, una piccola libreria all’aperto per lo scambio libero dei libri. L’iniziativa, voluta dalla Proloco, con l’obiettivo di diffondere la [...]



