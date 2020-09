Sono cosciente del fatto che, riguardo al personaggio di cui parlerò oggi, agli

Eporediesi non interessa un frenulo.

Ciononostante non mi scoraggio, in quanto costui mi apre le porte a una raffica

di altri argomenti, che mi consentiranno di vivere di rendita per un paio di

annetti buoni.

E’ bene chiarire subito che San Bernardino non corrisponde al Piccolo San

Bernardo. E tantomeno vi è una correlazione tra il suddetto diminutivo, e

la sua appartenenza alla Congrega dei Frati Minori.

Ora il rischio è che vi illudiate che tutte le minchiate a disposizione le

abbia già sparate. E invece no. Vedrete!

Egli nacque a Massa Marittima, quella dove del marmo sanno una sega, dalla

nobile famiglia degli Albizzeschi, nome adattissimo ad aprire una trattoria

specializzata in pinse.

Orfano in tenera età, si trasferì a Siena, dove per le dimensioni e il

diminutivo venne scambiato per un fantino del Palio.

Ordinato sacerdote (o magari disordinato, vai a sapere), divenne un fan

sfegatato di Gesù, tanto che si pensa fosse stato lui a sollecitare l’uso del

Cristogramma JHS, ovvero il tipo più arcaico di videocassetta.

Si occupò molto di Economia, e si battè con furore contro l’usura, al punto che

pregando non toccava mai il Rosario per non usurarlo.

Venne anche tacciato di Eresia, ma fu presto assolto in quanto l’Inquisitore,

un certo Gigno Vinia, era malvisto dai colleghi per il vizio di parcheggiare il

proprio carretto nei luoghi meno opportuni. Oltre a ciò, il Gigno non ebbe

mai il coraggio di attaccare frontalmente il Bernardino, in quanto in base al

nome temeva fosse il figlio minore di Bernardo Gui.

Non venne mai ad Ivrea, sebbene fosse invitato con insistenza da tale Anna

Malo, che per invogliarlo decantava il clima eporediese, malgrado una piovosità

paragonabile a quella del Diluvio Universale. A darle manforte vi fu anche una

donna assai devota, Georgia Popolo, che promise di dedicargli una apposita

statuina del Presepe, ma purtroppo utilizzò del cippato molto mal compresso.

San Bernardino morì nel 1444, e venne canonizzato nel 1450, ovvero in soli sei

anni, ottenendo il nuovo record di santificazione indoor.

Ora vi saluto che vado a dedicarmi a Santa Bernardona.

