Si è aperto la settimana scorsa il processo nei confronti di Renato Vecchia, che il 15 ottobre 2020 aveva accoltellato la madre Ermanna Pedrini dopo una lite.

Vecchia non andrà in carcere. Resterà invece in libertà vigilata al al Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese.

Lo ha stabilito dopo un’ora di camera di consiglio, la Corte d’assise di Ivrea presieduta dal giudice Vincenzo Bevilacqua chiamata a giudicare il 46 enne.

Un delitto commesso due giorni dopo essere uscito da Ville Turina Amione, struttura che lo aveva in cura neuro psichiatrica.

Un provvedimento che è [...]