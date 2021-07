Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“The Beach”: un centro sportivo d’eccellenza. Una garanzia. Fiore all’occhiello di San Benigno, in quanto permette a giovani e non di divertirsi, rilassarsi e fare sport, immersi nel verde e nella tranquillità, accompagnati da un gradevole sottofondo musicale. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle normative anti – Covid. Al “The Beach” ciò che fa la differenza è la passione, quella di chi ci lavora dentro… una passione che si vede e si sente.

Qui non manca davvero niente e, da sempre, l’imperativo categorico è garantire il benessere e la vivibilità dell’ambiente a chi vi accede; il far star bene le persone è la priorità assoluta. C’è una bella piscina con relativo solarium, sito in un prato di circa 1000 metri quadri, nel quale vi sono ombrelloni sia fissi che posizionabili a rotazione. C’è anche una confortevole zona ristoro dotata di chiosco e questo permette anche di fare dei piccoli aperitivi fra le 18.30 e le 20.00.

Punta di diamante del centro sportivo “The Beach” sono i campi da beach volley regolamentari, che rispettano tutte le metrature richieste, su cui si possono disputare gli incontri della Federazione. Sotto i piedi dei giocatori sabbia bianca, arrivata direttamente dalla Sardegna, quella che non scalda neanche con 40 gradi, sulla quale si può giocare anche a mezzogiorno o all’una del pomeriggio. Un esempio dell’eccellenza di questo centro sportivo. Da quest’anno c’è poi una grossa novità, infatti i campi sono diventati 4, con l’intento di ampliare il servizio offerto, vista la grande richiesta. Al “The Beach” si può giocare a beach volley anche in inverno, grazie alla presenza del pallone pressostatico riscaldato, che viene montato a tempo debito.

Ma non è finita qui, il centro sportivo lavora tutto l’anno col “Beach Volley CUS Torino”. Collaborano insieme e organizzano i corsi federali (base, medio e avanzato) e i tornei di beach volley. Si è operativi sette giorni su sette, dalle 10 alle 24, dodici mesi all’anno e chiunque può prenotare un campo: attraverso l’app “Prenota un campo” dal lunedì al venerdì e telefonicamente il sabato e la domenica.

Una location superba con un abbinamento vincente: quello dei campi da beach volley e la piscina. “The Beach”: il posto giusto per passare delle giornate spensierate, venendo accolti con gentilezza e sorriso.

Info: centro sportivo The Beach, Via Anna Frank 46 (angolo Via Salvo D’Acquisto) San Benigno Canavese, presidente Franco Cappellino, referenti: Ivano Brovarone e Stefano Graziato, contatti: 3403487098 – 3401800322, pagina Facebook “The Beach San Benigno” e profilo Instagram “thebeachsanbenigno”

