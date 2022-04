Qualche giorno fa, un cittadino, Mauro Chivassa, si è ritrovato, per l’ennesima volta, un mare di rifiuti sui suoi terreni. Non ci ha visto più e ha pubblicato tutto su Facebook.

“Buongiorno a tutti, – racconta su Sei di San Benigno se – non scrivo mai sul gruppo,ma concedetemi un piccolo sfogo. Permettetemi di ringraziare pubblicamente il piciu (termine tecnico locale con cui definire tale ignoranza e per cui esistono tanti altri sinonimi non esprimibili su Facebook), che l’altra sera, attorno alle 22:30, si è nuovamente divertito a scaricare la sua immondizia nei nostri fossi [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.