Saranno realizzati a breve i lavori per creare la nuova Piazza Italia. A 15 giorni dalle dimissioni del Sindaco Culasso dovrebbe essere questa l’ultima opera pubblica portata a compimento dal primo cittadino che allo scattare del ventesimo giorno dopo la presentazione delle dimissioni decadrà definitivamente dal suo ruolo.

Parliamo di un intervento da 500mila euro, finanziato per 450mila euro dalla Città Metropolitana di Torino e per la parte rimanente da fondi propri del Comune.

Una “nuova” piazza che dovrebbe risultare più funzionale per commercianti e mercatali.

La piazza cambierà volto: a partire dall’eliminazione dell’aiuola centrale. Cambi [...]