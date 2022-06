Qualche giorno fa sono iniziati i lavori di restauro di “Torre Fasani”.

“Un simbolo – spiega il primo cittadino Alberto Graffino – per la nostra comunità ed una potenziale risorsa per il territorio su cui l’Amministrazione conta molto”. Durante il montaggio del ponteggio (16/06/2022-24/06/2022) non è stato possibile transitare sotto di essa: un piccolo sacrificio verso un graduale percorso di ritorno alla normalità. Per procedere è stato necessario definire gli interventi straordinari manutentivi, di restauro e di risanamento conservativo, da introdurre nel progetto organico per la salvaguardia della Torre delle Prigioni detta anche Torre Fasani.

