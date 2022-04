È ancora protesta in città per la mancanza di medici di famiglia. In questi giorni è ufficialmente partita la raccolta firme: presso la “Rosa blu” e “Bio e dintorni” si sono raccolte le adesioni il 12, 13, 14 e 15 aprile tra le 16 e le 19.

Un’azione che, molto probabilmente, proseguirà anche nei prossimi giorni.

Proprio in questi giorni tutti i pazienti che fino a qualche settimana fa erano mutuati con la dottoressa Manfrè, prematuramente scomparsa, stanno ricevendo una serie di comunicazioni da parte dell’Asl.

Fino al 14 aprile hanno avuto la sostituta in città, [...]