Molto probabilmente, da qui alle elezioni (o forse anche dopo), non compariranno più dichiarazioni del candidato sindaco di Civico, Alberto Graffino, su questo giornale. Una decisione sua (noi siamo pronti a riprendere i contatti da subito) dettata dalla volontà di leggersi, gratuitamente, i pezzi che lo riguardano o che riguardano Civico. Una richiesta che noi non abbiamo potuto accogliere. “Io ne ho diritto – mi ha spiegato al telefono – i pezzi che parlano di me e di Civico io voglio visionarli, lei me li deve mandare, non funziona così? Se non me li manda possiamo anche non sentirci più”. No, non funziona così, ma proprio no. Dietro un giornale non c’è solo la vanità di un politico locale ma c’è il lavoro di una redazione, dei collaboratori, dei grafici, di una squadra che, di settimana in settimana, crea un prodotto che va nelle edicole.

Ebbene, caro Graffino, se lei quel prodotto lo vuole leggere se lo deve comprare, esattamente come fanno tutti i cittadini che vanno in edicola. Non ce ne voglia ma noi per sopravvivere dobbiamo vendere.

A risentirci!

