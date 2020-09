SAN BENIGNO. Il sindaco dice “No” all’impianto a biometano

Dura presa di posizione da parte del sindaco Giorgio Culasso contro il progetto per la realizzazione di un impianto a biometano sul territorio di San Benigno. Durante un incontro con i cittadini, che si sta tenendo in questo momento sotto l’ala comunale, Culasso ha espresso chiaramente la sua contrarietà politica e tecnica all’impianto. Al suo fianco l’intera amministrazione.

L’ultima parola spetterà a Città Metropolitana ma il sindaco ha già chiarito che si batterà in ogni sede per far sì che l’impianto non prenda casa in paese. Sul giornale in edicola martedì tutti i dettagli sull’incontro di questa sera.

Commenti