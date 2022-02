Sabato scorso è arrivato il commissario prefettizio. Si è conclusa definitivamente 19 febbraio, l’esperienza dell’amministrazione del Sindaco Giorgio Culasso, il consiglio comunale è decaduto.

La città, fino alle prossime elezioni amministrative, previste per la tarda primavera, sarà guidata dal commissario nominato dalla Prefettura, la vice prefetto Marita Bevilacqua. Tutto è avvenuto dopo le dimissioni del primo cittadino, Culasso, ufficializzate a fine gennaio, per gravi motivi di salute che non gli avrebbero permesso di proseguire la sua attività amministrativa.

Marita Bevilacqua, neo commissaria, ha già ricoperto l’incarico di commissario, in passato, per i Comuni di [...]