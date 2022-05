L’Auditorium di Corso Italia 34 giovedì sera era gremito per seguire la prima uscita pubblica di Civico, l’unica lista che si presenterà alle elezioni del 12 giugno.

Ad aprire l’evento ci ha pensato il candidato Sindaco, Alberto Graffino.

“È un onore – spiega – poter essere qui per presentarmi come candidato Sindaco, sostenuto da questo gruppo che sta diventando sempre più affiatato, è una seconda famiglia oramai. Se vorrete concederci la vostra fiducia sarà un onore rappresentare la comunità per i prossimi 5 anni”.

Poi arriva il riferimento personale.