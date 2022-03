Sono in corso i primi movimenti in città in vista delle elezioni amministrative che dovrebbero tenersi entro l’inizio dell’estate.

Da un mese, infatti, dopo le dimissioni dell’ex Sindaco Giorgio Culasso la città è guidata dal commissario nominato dalla Prefettura, la vice prefetto Marita Bevilacqua.

Marita Bevilacqua, neo commissaria, ha già ricoperto l’incarico di commissario, in passato, per i Comuni di Bibiana, Castelnuovo Nigra, Claviere, Feletto, Ozegna e Rivalba, e quello di sub commissario a Bussoleno, Carmagnola e Grugliasco.

Mentre la maggioranza è a lavoro per trovare il sostituto di Culasso, dall’altra parte, tra i banchi della minoranza [...]