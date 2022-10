Un progetto nuovo e fuori dalla città.

È stata questa, qualche giorno fa, la richiesta portata avanti dal Sindaco.

Ma si tratta di uno scenario possibile? Realizzabile?

Per la Città Metropolitana mettere in campo le richieste di Graffino vorrebbe dire pensare ad un esborso molto importante, soldi che ora non ci sono. Sono ripresi lunedì 3 ottobre gli incontri che il vicesindaco della Città Metropolitana di Torino Jacopo Suppo, che ha anche la delega alle opere pubbliche, dedica ai Comuni per registrare tutte le criticità e le necessità in tema di viabilità.

Sono 2800 i km [...]