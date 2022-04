Il 12 Giugno Civico si presenterà alle prossime elezioni amministrative (e probabilmente sarà l’unica lista), lo slogan della campagna sarà incentrato in questa direzione: “Verso un nuovo senso di comunità”.

Il Candidato Sindaco sarà, 42 anni, professionista del ramo immobiliare, ed ex Capogruppo in Consiglio Comunale. Assieme a lui altri 4 tra i cofondatori del movimento nato nel 2020 ed ex Consiglieri Comunali: il Capolista Michele Cavapozzi, 48 anni, Ingegnere Civile, Massimo Revello, 59 anni, Impiegato amministrativo Iren, Domenico Giraudi, 60 anni, Impiegato ed Agricoltore ed Andrea Massaia, 21 anni, [...]