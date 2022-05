È finito in tragedia l’incidente che la scorsa settimana ha colpito l’ex Sindaca, Maura Geminiani, 71 anni, e sua madre, Diana Guarnieri, 95enne. Le due donne erano state investite di fronte al municipio del paese mentre stavano attraversando la strada. Le aveva letteralmente falciate in pieno un furgone dei surgelati. Dalle prime ricostruzioni pare che l’uomo alla guida non si fosse accorto che le due donne stavano attraversando la strada sulle strisce, davanti al Comune. Sulle cause dell’incidente, in ogni caso, sta indagando la Procura di Ivrea Maura Geminiani e l’anziana madre (classe 1925) erano [...]





