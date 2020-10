SAN BENIGNO. Donna trovata accoltellata in casa, seguono aggiornamenti

Alle ore 10:40 circa, in San Benigno Canavese in Via Ivrea 24, i Carabinieri a seguito richiesta dei familiari, sono entrati in un’abitazione privata, e hanno trovato il cadavere della proprietaria un’ italiana di 64 accoltellata in casa.

Sul luogo del delitto sono arrivati il procuratore di Ivrea, Ferrando e il Cte Provinciale dei Carabinieri di Torino, Rizzo. I carabinieri del nucleo investigativo stanno iniziando i rilievi.

La donna è stata accoltellata al torace, in cucina, con un grosso coltello, rinvenuto insanguinato dai Carabinieri per terra.

Seguono aggiornamenti

