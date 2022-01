Nessuno studio medico in città. La scorsa settimana avevamo scritto dell’ultimo progetto saltato.

Con una lettera, datata 19/01/2021, l’Amministrazione comunale aveva, infatti, parlato ai medici di famiglia operanti in San Benigno dell’opportunità, specie in periodo di emergenza sanitaria, di mettere a disposizione dei propri pazienti uno studio medico sul territorio, per facilitare l’accesso ambulatoriale e alle cure in generale.

Per questo il Comune aveva proposto i locali ubicati al piano terreno dell’edificio di proprietà comunale, situato nel cortile municipale, già adibiti a consultorio, approvando contestualmente la bozza di contratto con decorrenza 01/03/2021 per la durata [...]