SAN BENIGNO. Coronavirus, 17enne finge il contagio: rischia la denuncia

CORONAVIRUS. Rischia una denuncia per procurato allarme il 17enne di San Benigno Canavese che domenica scorsa ha diffuso sui social un’immagine fasulla scrivendo di essere stato contagiato dal coronavirus e di trovarsi in ospedale, a Torino, in quanto risultato positivo al tampone. Nell’immagine si faceva esplicito riferimento ad un caso di coronavirus a San Benigno tanto che l’amministrazione comunale ha segnalato il caso ai carabinieri.

