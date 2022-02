Con le dimissioni del primo cittadino, Giorgio Culasso, si è aperto il valzer in vista delle prossime elezioni amministrative.

Una scelta arrivata per motivi di salute.

La lettera di dimissioni è stata protocollata lunedì scorsoe la scelta del primo cittadino è irrevocabile.

Nei canonici 20 giorni in cui il Sindaco ha la possibilità di revocare le dimissioni l’amministrazioni continuerà ad occuparsi dell’ordinario ma il primo cittadino non tornerà indietro sui suoi passi.