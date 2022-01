Il tribunale di Ivrea ha rinviato a giudizio Renato Vecchia, 45 anni, l’uomo che nell’ottobre 2020, a San Benigno Canavese, uccise a coltellate la madre, Ermanna Pedrini, 64, al culmine di una violenta lite.

L’uomo andrà a processo a maggio per omicidio volontario aggravato: sarà giudicato dalla Corte d’Assise d’Ivrea. Non ha potuto chiedere il rito abbreviato in quanto la legge del 2019 esclude il giudizio alternativo nel caso di alcuni reati, come l’omicidio aggravato.

