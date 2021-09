Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Due tredicenni di Volpiano sono stati denunciati alla procura dei minori per danneggiamenti e possesso di oggetti pericolosi. Sono i due vandali che, per gioco, hanno devastato un’auto parcheggiata di fronte alla stazione ferroviaria di San Benigno: con un cacciavite l’hanno rigata sulle fiancate, ne hanno tagliato i pneumatici e mandato in frantumi due finestrini.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso l’identificazione dei due giovanissimi.

Al vaglio dei carabinieri anche altri episodi simili avvenuti di [...]