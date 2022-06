Circa 750 mila euro. È questa la somma che l’amministrazione di San Benigno (guidata fino al giorno prima delle elezioni dal Prefetto Bevilacqua) ha messo nel capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio mensa scolastica.

Tra non molt, infatti, scadrà l’affidamento alla ditta Elior Ristorazione di MIlano e quindi si è reso necessario trovare un sostituto per il prossimo anno scolastico.

L’amministrazione, naturalmente, non ha risorse interne per svolgere il servizio e quindi si rivolgerà ad un privato selezionato tramite una gara ad hoc.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio mensa per per i prossimi 3 [...]